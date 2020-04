Servizio di sanificazione COVID-19 con la New System Service

La New System Service è pronta ad affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus, attivando il servizio di sanificazione specifica proprio per eliminare ogni pericolo. Per questo servizio sono previsti delle promozioni convenienti per le aziende che si rivolgono alla New System Service con regolarità. Inoltre è previsto il credito d’imposta del 50 %.

La New System oltre al servizio di sanificazione (che svolge da anni), ricordiamo che è anche un impresa di pulizia, effettua il servizio di bonifica dell’amianto, di giardinaggio, di raccolta rifiuti speciali, spurgo fognatura, levigatura e cristallizzazione pavimenti.

La New System Service è una multiservizi con esperienza pluridecennale che si rivolge ad un cliente esigente, con professionalità e competenza.