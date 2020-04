Ancora in calo i positivi al Covid nel trapanese. Sempre stabili i ricoveri ospedalieri

Scendono a 78 positivi i positivi in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Questa la distribuzione territoriale, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Asp: Alcamo 16; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 9; Trapani 13; Valderice 13.



Stabili i ricoverati, che restano 6: 1 in Terapia Intensiva, 5 al reparto Covid. Restano stabili i decessi (5), mentre salgono i guariti (40), distinti tra negativizzati dopo l’isolamento domiciliare (28) e dimissioni ospedaliere (12 tra Marsala e Trapani). Restano ancora a Villa Zina in attesa di completa negativizzazione i 6 soggetti dimessi a suo tempo dopo il ricovero al Sant’Antonio Abate.

In totale, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, i tamponi effettuati sono stati 4.278. I test sierologici condotti sul personale sanitario sono invece 3.093.