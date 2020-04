Fondi regionali, per il sindaco di Trapani occorre semplificare le procedure

Avevamo pubblicato nei giorni scorsi un intervento del deputato marsalese Stefano Pellegrino che affermava che il comune di Marsala non aveva ancora avanzato richiesta per l’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione per l’emergenza Covid. In analoga situazione si trova il sindaco di Trapani che replica in modo circostanziato alle richieste della minoranza di centro destra.

“In riscontro al comunicato stampa delle locali forze politiche di centro destra circa la mancata richiesta , al momento, dell’adesione del Comune di Trapani ai fondi regionali previsti per l’emergenza, anche al fine di fare chiarezza ed evitare possibili speculazioni politiche, volte indirettamente ad alimentare aspettative e/o creare ed esasperare tensioni sociali, rendo oltremodo pubbliche le proposte ANCI (Ass.ne Naz.le Comuni d’Italia) – afferma Giacomo Tranchida -, indirizzate ormai da molto tempo al Governo della Regione onde fare chiarezza e rendere certezza e trasparenza operativa (così come accaduto con i fondi trasferiti ai comuni dal Governo Nazionale, diversamente già in spesa in favore dei cittadini più in difficoltà .al momento esitate favorevolmente 1500 istanze per oltre 450.000€).

Aggiungo, come anticipato agli stessi in sede di confronto politico interistituzionale emergenza CV-19 , che eventuale richiesta di accesso a tali fondi (di fatto allo stato non risultano ancora spesi da alcun comune, proprio per i limiti anzidetti) verrà trasmessa in autotutela agli organi di controllo e vigilanza, tanto amministrativi quanto penali, per gli approfondimenti del caso. Rimane invariata e ferma la richiesta dei Comuni al Governo della Regione di semplificare le procedure di spesa in questo periodo emergenziale onde estendere la platea degli aiuti anche per il pagamento delle utenze elettriche e gas dei beneficiari oltre che dei farmaci”.