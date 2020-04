Ripulita la targa dedicata alle partigiane. Il sindaco: “Marsala democratica e antifascista”

E’ stata prontamente ripulita la targa commemorativa dedicata a tre partigiane marsalesi. Come abbiamo raccontato in mattinata, verosimilmente durante la notte qualche vandalo (o qualche nostalgico del Ventennio) ha cercato maldestramente di coprire i nomi delle tre donne marsalesi che la targa ricordava: Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia G. Meningi. La notizia ha suscitato grande indignazione nella comunità lilybetana e, purtroppo, non costituisce un fatto inedito in città. Negli ultimi anni, infatti, in diverse occasioni la nostra testata ha denunciato il proliferare di svastiche, croci celtiche, messaggi che inneggiavano al nazifascismo o che insultano i partigiani e la Resistenza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Alberto Di Girolamo: “Stamattina, Marsala, nel giorno della liberazione dal nazifascismo, si è svegliata così: coperti i nomi delle Partigiane marsalesi alla cui memoria, qualche anno fa, abbiamo dedicato un’area del parco sul Lungomare Boeo, e una svastica sul muretto vicino alla targa. Purtroppo c’è ancora qualcuno che vorrebbe che ci dimenticassimo di coloro che hanno combattuto la dittatura sacrificando la propria vita per la libertà e la democrazia. Ma noi non dimentichiamo, e dopo aver denunciato il misfatto all’autorità competente, abbiamo subito cancellato e ripulito l’insegna e il muretto. Marsala è antifascista e democratica”.