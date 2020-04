Il nostro omaggio alla Liberazione: Giuliana Pantaleo canta “Bella ciao” (VIDEO)

“Bella Ciao” è da sempre la canzone del 25 Aprile, quella che più di tutte, nell’immaginario collettivo, si lega alla Resistenza e alla lotta contro l’occupazione nazifascista. Non a caso, l’Anpi ha lanciato quest’anno l’iniziativa #bellaciaoinognicasa per celebrare il 75° anniversario della Liberazione. Anche la nostra testata ha voluto simbolicamente unirsi a questa iniziativa contattando un’artista del territorio, la cantante Giuliana Pantaleo, che generosamente si è resa disponibile a registrare per noi una sua versione – voce e chitarra – di Bella Ciao.