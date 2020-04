La Regione stanzia 150 mila euro per l’Ente Luglio musicale

“L’Ente Luglio musicale potrà contare su uno stanziamento di 150 mila euro grazie ad una norma della finanziaria approvata all’unanimità dalla Commmissione bilancio dell’Ars”. E’ quanto afferma la deputata marsalese Eleonora Lo Curto.

“L’istituzione culturale potrà così continuare a produrre e realizzare spettacoli con una dotazione finanziaria certa e pari al 75% dello stanziamento che nel 2018 è stato approvato nella legge di stabilità grazie ad un mio emendamento – afferma la capogruppo dell’Udc all’Ars -.Ringrazio l’assessore al Turismo Manlio Messina per avere mantenuto l’impegno ad assicurare i fondi necessari all’Ente Luglio trapanese.

In un momento di grande crisi per il settore dei teatri a causa dell’emergenza Covid-19, lo stanziamento odierno è un bel segnale che fa pensare alla fase in cui si potrà godere degli spettacoli e della musica. L’Ente luglio trapanese, teatro di tradizione, con le sue maestranze e i suoi artisti potrà così programmare una stagione di livello per il pubblico e i turisti”.