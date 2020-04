Asp Trapani: Tavolo permanente su Emergenza Covid-19 con sindacati

Il reclutamento del personale necessario da destinare alle strutture del territorio nel frangente dell’emergenza Covid-19; le procedure di stabilizzazione e le procedure di approvvigionamento data l’emergenza Covid-19 sono stati alcuni degli argomenti al centro del Tavolo permanente “Emergenza Covid-19”, a cui hanno partecipato la direzione aziendale dell’Asp di Trapani e le organizzazioni sindacali di categoria.

Tra gl obiettivi prioritari dell’incontro che si è svolto stamattina, fornire costanti informazioni alle organizzazioni sindacali in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

“Questo Tavolo di confronto – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani – che nasce in coerenza con quanto disposto dall’assessore alla Salute, Razza, è uno strumento di dialogo indispensabile per raggiungere un’unità d’azione finalizzata alla maggiore efficacia di tutta la macchina sanitaria, per il funzionamento delle strutture e la tutela di tutti gli operatori che quotidianamente sono in prima linea nell’azione di contrasto al coronavirus”.