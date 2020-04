Coronavirus nel trapanese, scende ancora il numero dei positivi. Cinque i ricoverati al Covid Hospital di Marsala

Scende a 92 il numero dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta, lo ricordiamo ancora una volta, di un dato che va considerato al netto dei decessi che ci sono stati dall’inizio dell’emergenza (5) e le guarigioni (25).

Questa la distribuzione nei vari Comuni del territorio trapanese: Alcamo 19 (-2 rispetto a ieri); Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 3 (-2); Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 9 (+1); Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3 (-1); Paceco 2; Salemi 17 (+1); Trapani 14; Valderice 13.

Diminuiscono i pazienti ricoverati, che adesso sono 5, tutti al Covid Hospital di Marsala, di cui soltanto uno in Terapia Intensiva. Due soggetti ricoverati fino a ieri presso il nosocomio lilybetano sono stati dimessi oggi, portando così il totale dei guariti a 25 (12 dimessi tra il Paolo Borsellino e il Sant’Antonio Abate, cui si aggiungono 13 negativizzati dopo isolamento domiciliare). Altri 6 sono stati trasferiti dall’ospedale di Trapani a Villa Zina in attesa di completa negativizzazione.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 3.631 (+106 rispetto al dato di ieri). Sul personale sanitario in servizio in provincia i test sierologici effettuati sono stati 2.679 (+76).