Casi di Coronavirus alla Rsa Morana? Al momento è solo un falso allarme…

Grande apprensione in mattinata a Marsala per un messaggio diventato virale su whatsapp a proposito di cinque presunti casi di Covid-19 alla Casa di cura Rsa Morana di via Trapani. In realtà, si tratta di una notizia che non trova al momento conferma. Di vero c’è che gli operatori in servizio presso la struttura, così come gli anziani ospiti, sono stati sottoposti a test sierologici che di fatto consentono di capire se si è entrati in qualche modo in contatto con il virus. E’ una pratica che dalla scorsa settimana viene effettuata anche in Sicilia e che assume particolare rilevanza in vista della fine del lockdown. “Come da protocollo regionale – afferma il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani Rino Ferrari – sono stati effettuati questi test. Si è cominciato con le strutture convenzionate, come la Rsa Morana e si proseguirà con tutte le strutture private”.

La suddetta struttura, peraltro, ha fatto osservare in queste settimane le misure precauzionali legate all’emergenza Covid, limitando anche l’accesso ai locali da parte dei familiari degli ospiti.

Alla luce degli esiti dei test sierologici, si procede poi con i tamponi, previsti per la giornata odierna. Nel giro di 24-48 ore se ne potrà conoscere l’esito. Allo stato attuale, dunque, l’allarme diffuso stamattina risulta infondato. Nelle prossime ore potremo saperne di più.