Alcamo: un arresto per spaccio di cocaina

Nella giornata del 18 aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Alcamo, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Giuseppa Provenzano, 41enne, residente ad Alcamo, con precedenti di polizia.

I Carabinieri, già da qualche tempo, stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti dell’arrestata con una discreta attività di osservazione che permetteva di comprovare che la stessa era solita acquistare sostanze stupefacenti nella provincia di Palermo.

Nel momento ritenuto più opportuno, i militari sono intervenuti fermando la Provenzano mentre si trovava a bordo della propria autovettura nei pressi dello svincolo autostradale “Alcamo Est”. A seguito di perquisizione personale, la stessa è stata trovata in possesso di una busta in plastica contenente 24 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina sottovuoto, immediatamente sottoposta a sequestro.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.