Marsala, rapinata una farmacia in via Colocasio

Un inquietante episodio si è consumato nella tarda mattinata di oggi a Marsala. Si tratta di una rapina, verificatasi all’interno della Farmacia Anastasi, in via Colocasio, nei pressi dell’incrocio con via del Fante. Grande spavento per il personale in servizio, che si è ritrovato a fronteggiare una situazione assolutamente non prevista, a maggior ragione in orario diurno. Armato di un coltello, il rapinatore è entrato dall’ingresso principale, intimando che gli venisse consegnato l’incasso della giornata. Dopo di che, è andato via, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri. Nei giorni scorsi, un’altra farmacia era stata rapinata nel centro di Marsala, in via Garibaldi.