Giuseppe Lupo e Maura Gancitano ospiti della rassegna virtuale ‘Incontro con l’Autore’ dell’Alberghiero di Erice

Si rinnova l’offerta culturale dell’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice che, a causa dei divieti imposti dall’emergenza sanitaria in corso, propone on line, sulla piattaforma Meet, due incontri con l’Autore già inseriti nell’omonima rassegna letteraria interrotta a causa del propagarsi del virus.

Giuseppe Lupo

Non in forma tradizionale, quindi, ma, per il momento, soltanto virtuale, sono due gli appuntamenti in programma organizzati in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice: il 24 aprile, alle ore 19, con il professor Giuseppe Lupo, docente di letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano e finalista del Premio Strega, con il suo ultimo libro “Breve storia del mio silenzio” (già atteso a scuola e in libreria l’11 marzo scorso) e l’8 maggio alle ore 19, con Maura Gancitano, scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto Tlon – che si occupa di filosofia e immaginazione, ricerca interiore, educazione di genere, letteratura – nonché ospite ricorrente di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, che presenterà il libro scritto assieme ad Andrea Colamedici “Liberati della brava bambina” (l’incontro era fissato a scuola e in libreria il 27 marzo scorso).

La scuola invierà un invito on line a partecipare agli Incontri a tutti coloro che ne faranno richiesta per email alla professoressa Valentina Cordaro: cordaro.valentina@alberghieroerice.edu.it E’ prevista anche una diretta facebook. “La scuola non si ferma – dice la Dirigente Scolastica Pina Mandina –. Avevamo un programma ricco e nutrito di appuntamenti culturali che abbiamo dovuto rimandare, e le richieste di mantenere vivo il dialogo con lettori e docenti sono numerose. Sperimentiamo questa nuova formula in videoconferenza, certi di tornare quanto prima assieme al nostro pubblico, dal vivo, con un programma ricco di spunti e, come sempre, capace di emozioni”.