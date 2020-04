Marsala: scontro tra auto e trattore sulla via Mazara, ferito il conducente della vettura

Un uomo è stato trasportato dal 118 in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla via Mazara, all’altezza della sala ricevimenti “Paradise”. L’impatto ha riguardato una Fiat Idea grigia e un trattore, che stavano percorrendo la stessa direzione (verso Marsala). Il conducente del trattore stava per girare verso una strada privata quando è entrato in collisione con l’auto che lo stava sorpassando. L’impatto è stato molto violento, distruggendo il trattore e provocando gravi danni alla macchina. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Idea, che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto la Polizia Municipale, che ha temporaneamente interrotto la circolazione veicolare per effettuare i rilievi dell’incidente e chiarirne la dinamica.