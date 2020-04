Alcamo: evade dai domiciliari, i Carabinieri lo arrestano di nuovo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per evasione, in flagranza del reato, il 54enne alcamese Salvatore Fulco.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione. Di conseguenza, sono state attivate le ricerche che si sono concluse positivamente poco dopo, quando Fulco, che si era accorto della presenza dei militari, è stato sorpreso mentre cercava di fare rientro nella propria abitazione dal retro, scavalcando la recinzione, sperando di non essere visto.

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria competente nel corso del giudizio direttissimo che ha, contestualmente, convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.