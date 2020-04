Pescavano ricci di mare, sorpresi e multati dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri 16 aprile i Carabinieri della Compagnia di Trapani, impegnati nei consueti controlli per il rispetto delle prescrizione del Decreto PCM emergenza Covid-19, hanno sanzionato 2 soggetti trapanesi in quanto trovati in possesso di oltre 300 ricci di mare appena pescati già caricati a bordo dell’autovettura e coperti con un telo.



Ad attrarre l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Erice e della Motovedetta 811 Pignatelli di Trapani un autovettura parcheggiata in una stradina della Baia Pizzolungo, località balneare del trapanese poco affollata in questo periodo dell’anno.

Le case site in predetta località sono spesso, nel periodo invernale, prese di mira e spesso saccheggiate ragion per cui i controlli dei militari, per evitare ciò, sono frequenti ed accurati.

Nei pressi dell’autovettura 2 soggetti, L.P. 59 anni e L.F. di anni 34, entrambi trapanesi con svariati precedenti di Polizia, ben conosciuti dai militari che erano intenti a caricare a bordo attrezzatura da pesca subacquea appena utilizzata. Approfondito il controllo i carabinieri hanno trovato all’interno del cofano posteriore del veicolo, coperti da un telo, sei retini verdi stracolmi di ricci di mare.



Ai 2 soggetti, oltre alla sanzione di 400 euro ai sensi del DPCM 8-9 marzo 2020 emergenza Covid poiché trovati in predetta località senza giustificato motivo, veniva elevata ulteriore sanzione per l’importo di 4000 euro per la violazione dell’Art. 1 comma 3 DM 12.01.1995 recante norme sulla pesca e la cattura di molluschi.

Al termine delle operazioni i ricci di mare venivano prontamente liberati.