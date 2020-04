Le video lezioni dell’hair stylist Salvo Filetti. Come tagliarsi i capelli da sole

In tanti si stanno cimentando, per esigenza, nel tagliare i propri capelli in casa, constatando che non è certo facile. A “sciogliere” ogni dubbio e a dare il suo contributo con dei consigli, arriva uno dei più grandi hair stylist italiani. Lo scopo è quello di far diventare l’impresa meno ardua.

Ogni settimana Salvo Filetti pubblica dei tutorial molto utili sulla sua pagina Instagram con consigli per curare la propria immagine e mantenere il proprio taglio utilizzando gli strumenti più comuni che tutte abbiamo in casa.



Alcuni giorni fa IoDonna ha pubblicato un video che raccoglie tre video lezioni, ognuna dedicata ad una lunghezza diversa:

un taglio scalato, un bob o un taglio pixie con frangia. Per realizzarli è necessario avere un pettine, uno spruzzino con acqua, un elastico per capelli e un paio di forbici. Ecco il video: