Petrosino: ragazzi in festa bloccati dai poliziotti, un arresto per resistenza e minacce

Domenica di Pasqua, personale della Squadra Volante del Commissariato di P. S. di Marsala, ha tratto in arresto M. G., 34enne, per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda si è svolta a Petrosino: in occasione dei controlli messi in campo dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto, da parte della cittadinanza, delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale, i poliziotti si accorgevano della presenza di un un gruppo di persone in corrispondenza di un piccolo spiazzo adiacente ad un’abitazione. I giovani, sorpresi a danzare con musica ad alto volume, venivano, nell’immediatezza, richiamati dagli agenti. Uno dei ragazzi presenti opponeva resistenza nei confronti degli agenti, minacciando ed usando violenza nei confronti degli stessi.

I poliziotti del Commissariato tentavano di ricondurre alla calma il giovane, ma questi, spalleggiato da un compagno (anch’egli denunciato in stato di libertà), seguitava ad inveire all’indirizzo degli agenti, proferendo frasi minacciose e scagliandosi loro contro.

Nonostante l’aggressione subita, i poliziotti, con non poche difficoltà, bloccavano M. G. dichiarandolo in stato di arresto. Per il giovane è scattata anche la sanzione amministrativa, comminnata anche agli altri presenti, per il mancato rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Tribunale di Marsala, in sede di convalida odierna, ha disposto nei confronti di M. G., già gravato da precedenti per reati specifici, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.