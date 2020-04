Tornano serie televisive e programmi storici su Mediaset Extra

“Bim Bum Bam”, “Licia Dolce Licia” e “Casa Vianello” tornano dopo essere stati protagonisti dei pomeriggi degli adolescenti degli anni 80

Mediaset fa ancora appello alla nostalgia in questo periodo. Tornano programmi che sono stati amatissimi dal pubblico e che proveranno ad alleggerire questo periodo.

I programmi che abbiamo tanto amato tornano a farci compagnia.



Su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) causa rinvio nuovi programmi e serie tv, sono già in programmazione trasmissioni e serie tv degli anni ’80-’90 e 2000 dedicati a tutta la famiglia, con maratone vere e proprie.



E’ tornata “Licia Dolce Licia”, ispirato al cartone Kiss Me Licia, che in questi giorni è in tv su Italia 1, e interpretato da Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli (Mirko) dal 1987. Due puntate al mattino per la nostra Cristina nazionale. Alle 8.55 invece la proposta verte su un classicone come Casa Vianello, con le intramontabili storie di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.



Nel pomeriggio ci fanno compagnia I Cesaroni a partire dalle 18:20, con 3 episodi, uno dopo l’altro. Rivedremo le vicende della famiglia romana di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci andate in onda dal 2006 al 2014.



La prima serata è tutta per i giovanissimi con Non è la Rai e le sue ragazze, edizione ’93 – ’94 a partire dalle 21,45. A partire dal 17 aprile alle 21,15, invece, il venerdì sera sarà dedicato ai piccoli con l’edizione 2017 di “Bim Bum Bam” nella versione Generation. Si tratta di un Best of della lunga storia del programma in 5 puntate consecutive. In seconda serata, sempre di venerdì, ci sarà “Arriva Cristina” con 7 episodi. Uno spin off di Licia Dolce Licia, con Cristina D’Avena che interpreta sé stessa.