Imex Italiana dona kit di imballaggio per il trasporto dei tamponi all’ospedale di Marsala

L’azienda Imex italiana Srl di Marsala – attiva da più di 40 anni nella fornitura di articoli e servizi per le aziende vitivinicole, olivicole ed agroalimentari in tutta la Sicilia dona kit di imballaggio per il trasporto del tampone COVID -19, all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, ormai COVID-HOSPITAL.

L’iniziativa è stata supportata e coadiuvata dal consigliere comunale di Marsala, Ivan Gerardi, che con entusiasmo si è subito prodigato per fare da tramite con L’ASP di Trapani. Questo kit di imballaggio, consegnato stamattina presso la sede distrettuale di Igiene e sanità pubblica a Marsala, secondo quanto previsto dalle normative europee, ha un triplice sistema di contenimento del tampone. Le tre unità di contenimento sono certificate UN3373 e sono in grado di contenere ogni rischio di trasmissione del COVID-19 durante le varie manipolazioni, dal prelievo all’analisi in laboratorio.

L’amministratore unico della Imex Italiana srl, l’Enologo Vito Marino, spiega così il gesto di solidarietà compiuto: “La pandemia da Covid-19 sta compromettendo il nostro benessere fisico, economico e sociale, e soprattutto sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale che deve avere gli strumenti adeguati per poter fronteggiare all’emergenza da nuovo Coronavirus. Noi di Imex Italiana srl ci siamo preoccupati di questo: dare le giuste armi a chi oggi è in trincea per vincere la battaglia contro questo nemico invisibile. È il momento della solidarietà, della generosità, della vicinanza nonostante la distanza sociale. Non è una scelta, ma un dovere per tutti noi della Imex Italiana, far sentire alla nostra comunità, alle istituzioni ed al personale medico e paramedico soprattutto, la nostra vicinanza”.

Imex Italiana srl, grazie alle partnership instaurate negli anni con aziende operanti anche nell’ambito sanitario come Dryce srl, vuole dare il proprio contributo con la consapevolezza che se ciascuno fa il suo, allora andrà tutto bene.