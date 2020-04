Coronavirus nel trapanese, arriva il quinto decesso: è un 78enne di Salemi

Giornata caratterizzata dal quinto decesso in provincia di Trapani dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di un paziente di Salemi di 78 anni, da giorni ricoverato al Covid Hospital di Marsala in Terapia Intensiva.

Complessivamente, al netto di decessi e guarigioni, in provincia di Trapani si registrano 100 tamponi positivi, così distribuiti: Alcamo 21; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 12; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 15; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1.

Attualmente i pazienti ricoverati nel trapanese sono 12, suddivisi tra il reparto Covid del Sant’Antonio Abate e l’ospedale di Marsala (1 in Terapia Intensiva, 1 in Terapia Sub Intensiva, 3 al reparto Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 62 tamponi, che portano a 2500 il totale dall’inizio dell’emergenza nel trapanese.

Sale a 11 il numero dei pazienti guariti: 7 sono stati dimessi dal Covid-hospital Marsala; 3 dal S.Antonio Abate, di cui un paziente di 56 anni di Alcamo dimesso in data odierna e trasferito presso la struttura ricettiva Villa Zina fino a completa negativizzazione; 1 negativizzato in isolamento domiciliare.

I dimessi da Covid-hospital sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.



Torna ad essere significativa la differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (100 contro 111): tale divario, ribadisce l’Asp è dato “dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province”.