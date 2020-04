Dati Coronavirus 13 aprile: scende la curva di nuovi contagi, 1.224 guariti ma 566 morti

Nella consueta conferenza stampa, il capo della Protezione Civile ha fornito il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 13 aprile 2020.

Gli attuali positivi sono 103.616 con un incremento di 1.363; di questi 3.260 si trovano in terapia intensiva (meno 83 posti rispetto a ieri), 28.023 sono ricoverati con sintomi e 72.333, ovvero il 70%, è in isolamento obbligatorio in casa con sintomi lievi o senza sintomi.

I guariti nuovi sono 1.224, per un totale di 35.425, mentre i morti in più rispetto a ieri sono 566, ancora purtroppo un numero notevole.

Borrelli non ha invece annunciato i nuovi contagiati, che – secondo il sito del Ministero della Salute – sono 3.153 per un totale sin dall’inizio della pandemia, di 159.516 casi. Quindi comprensivo di attuali positivi, guariti e deceduti.

“Devo smentire quanto affermato da La Repubblica Torino sul contingente degli infermieri – specifica Angelo Borrelli -. Gli infermieri arrivati da tutte le parti d’Italia, prima di essere indirizzati negli ospedali delle regioni più bisognose, sono stati sottoposti a tampone e, una volta risultati negativi, abbiamo dato il via libera. Solo in due casi, è risultato un positivo e un dubbio secondo i risultati dei test e sono stati rimandati indietro”.