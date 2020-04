Tornano in tv due programmi storici

In questo periodo di “quarantena forzata” la tv è stata costretta a proporci repliche di tutto. Persino lo storico tg satirico di Antonio Ricci, ‘Striscia La Notizia’, è costretto a mandare in onda i servizi che hanno avuto più successo negli anni. Su canale 5, dopo il successo di ‘Ciao Darwin’, tornano altri due storici programmi di punta.

Parliamo sempre di intrattenimento e di cose particolarmente divertenti in grado di alleggerire gli animi. Si tratta di ‘Tu si que vales‘ e ‘Scherzi a Parte‘.



I palinsesti, per forza di cose, sono stati rivoluzionati. Alcuni programmi sono stati chiusi anticipatamente, come il reality show come il ‘Grande Fratello Vip’, altri “rispolverati” e riproposti in prima serata.

‘Tu si que vales ‘andrà in onda tutti i mercoledì, dal 15 aprile, mentre ‘Scherzi a Parte’ andrà in onda il venerdì al posto di ‘Amici di Maria De Filippi’, a partire dal prossimo 17 aprile.