Petrosino: 5mila fiori della cooperativa “Il contadino” per i defunti

Come aveva annunciato il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone nei giorni scorsi, in occasione della Santa Pasqua, questa mattina alle 8 si è messa in moto una macchina organizzativa imponente che ha visto coinvolte oltre 30 persone tra volontari della protezione civile, dipendenti comunali e floricoltori della cooperativa “Il contadino”.

Cimitero di Petrosino

“Un fiore per ogni persona cara al cimitero. Oltre 5 mila fiori sono stati deposti – ha affermato il sindaco -. Guardateli quanto sono belli e che pena sapere che tanti altri vanno a finire al macero ogni giorno. Nei prossimi giorni, qualora dovessero esserci altre donazioni importanti di fiori, lo rifaremo. Riposino in pace e per sempre nei nostri pensieri”.

Altro gesto solidale, nei giorni scorsi, è arrivato da Top Service di Pantaleo, una ditta di autolavaggio che mette a disposizione il lavaggio gratuito di tutti i veicoli delle forze dell’ordine, vigili e carabinieri, che lavorano ogni giorno su strada.