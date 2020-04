“Come eravamo…”. In onda la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo degli anni 80

Il Giovedì Santo del 2020 (ovvero il 9 aprile) verrà ricordato con tanta tristezza. In tanti sui social nelle ultime ore stanno manifestando quella che per molti sarà un appuntamento mancato con la tradizione o, per chi invece la vive dall’interno, con delle emozioni fortissime. Per questo noi di Marsala C’è e ITACANOTIZIE proveremo a farvi rivivere quella che prima si faceva chiamare processione, oggi Sacra Rappresentazione della Vita e Morte di Cristo, con delle immagini degli anni 80. Backstage, “uscite”, “entrate” e alcuni momenti salienti.

La trasmissione andrà in onda sulla pagina Facebook di Marsala C’è e su Itacanotizie Tv dalle ore 14 di giovedì 9 aprile.