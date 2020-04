Marsala: un gruppo di amici dona la quota Fantacalcio alla Mensa Fraterna “La Pira”

Per lo stop del Calcio molti tifosi non l’avranno presa bene, ma c’è chi si è rimboccato le mani per dare un aiuto concreto in questa emergenza da Coronavirus.

E allora un bel gruppo di amici che gioca a Fantacalcio – composto da Rocco Bonomo, Fabio Giacalone, Marco Azzaro, Rosario Gandolfo, Piero Delfino, Emanuele Nizza, Davide Marino, Antonio Nicastro e Michele D’amico – hanno avuto la generosa idea di devolvere in beneficenza la rispettiva quota di partecipazione al Fantacalcio 2019-2020, facendo la spesa al Supermercato per poi consegnare i beni di prima necessità allo Stadio Municipale di Marsala dove c’è la sede della Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”; a prendere in consegna la spesa, Don Francesco Fiorino.

Giorni fa aveva la stessa solidarietà con le quote Fantacalcio era arrivata da un altro gruppo di tifosi, in attesa di capire se il Campionato e le Coppe riprenderanno. Ma sarà molto, molto difficile.