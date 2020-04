Spedizioni in Italia e all’estero con Mail Boxes Etc

In questo periodo in cui “rimanere a casa” è fondamentale, con Mail Boxes Etc. si possono spedire dei doni ai propri cari per accorciare le distanze. I centri di Marsala e Mazara del Vallo sono aperti. Grazie alle soluzioni di imballaggio professionale e scelta del corriere, possono far recapitare in modo sicuro i “regali” in Italia e all’estero. Mail Boxes si occupa del ritiro, dell’imballaggio, della preparazione dei documenti e di tracciare la spedizione fino alla consegna.

Per chi è impossibilitato a spostarsi dalla propria abitazione, può prenotare il ritiro dei pacchi a domicilio inviando una mail a mbe118@mbe.it o telefonando allo 0923 714494.

I driver sono muniti di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal decreto ministeriale del 22 Marzo 2020.





Quindi la Mail Boxes Etc. continua a garantire a tutti i clienti i servizi di trasporto più che mai importanti in questo delicato momento.



N.B. Le limitazioni previste dal decreto del Consiglio dei ministri riguardano solamente gli spostamenti di persone fisiche, e non si riferiscono al trasporto merci.



Mail Boxes Etc. 118

Via Mazzini,89 – 91025 Marsala Tel 0923714494 mailto: mbe118@mbe.it



Mail Boxes Etc.2579

Corso Vittorio Veneto, 203 – 91026 Mazara del Vallo Tel 0923714494 mbe2579@mbe.it



#mbenonsiferma