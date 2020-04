Engie Italia fornirà luce e gas gratis a 30 ospedali siciliani per 6 mesi

Engie Italia, società che assicura energia pulita a case, imprese e città, leader nei servizi per l’efficienza energetica e nella gestione tecnologica anche nelle strutture ospedaliere italiane, ha deciso di erogare gratuitamente, in continuità contrattuale e per sei mesi, luce, gas e i servizi di assistenza dei propri tecnici negli spazi oggetto di ampliamento e costruzione e/o trasformazione delle strutture gestite, tra cui 30 strutture sanitarie siciliane – Il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, il Policlinico Gaetano Martino di Messina, le Aziende Sanitarie Provinciali di Trapani, Catania e Enna, l’ ARNAS Garibaldi Catania e altri. In totale, sono 93 strutture sanitarie interessate, presenti sull’intero territorio nazionale da Nord a Sud, isole comprese.

“Onorati di fare anche noi la nostra parte e di aiutare concretamente chi in prima linea fa fronte a questa situazione di emergenza – dichiara Fabrizio di Battista, Direttore dell’Area Adriatica- Sud di ENGIE Italia – Siamo presenti su tutto il territorio nazionale e oltre 660 tecnici specializzati sono dedicati esclusivamente agli ospedali: desideriamo porre le nostre competenze al servizio delle strutture sanitarie con cui lavoriamo. L’energia e i servizi tecnologici sono infatti una delle basi su cui poggiano le loro attività”.

“Il Sistema Sanitario Nazionale è messo a durissima prova dalla pandemia da Covid-19 e ogni aiuto è prezioso per supportare in questo momento gli Ospedali” – dichiara il Direttore Generale Fabio Damiani – “ L’ASP di Trapani ha attivato fin dall’inizio dell’emergenza un piano regionale per far fronte alla diffusione del coronavirus, attraverso l’allestimento di reparti dedicati al Covid-19 nei presidi Ospedalieri del territorio di Trapani, Castelvetrano e Marsala. Siamo particolarmente grati a ENGIE che ha scelto di scendere in campo donando energia e servizi non solo ai Presidi Regionali della nostra Azienda ma a quelle di tutto il territorio nazionale, combattendo concretamente al fianco di chi è impegnato in prima linea nella battaglia contro il virus”.

Tra le strutture ospedaliere che ne potranno beneficiare, ci sono nosocomi in prima linea nell’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale, quali l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.