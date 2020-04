Tamponi per tutto il personale sanitario in servizio all’Asp di Trapani

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha disposto l’esecuzione a breve termine dei test per la diagnosi del nuovo coronavirus a tutto il personale sanitario.

La decisione si è resa necessaria in quanto tutti gli operatori sanitari risultano particolarmente esposti al rischio di contagio dovuto ai molteplici contatti con i pazienti nonostante le precauzioni imposte .

“La salute dei dipendenti è prioritaria – ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani – e abbiamo attivato tutte le soluzioni necessarie per il massimo contenimento dell’infezione nel rispetto delle priorità contenute nell’ordinanza del presidente della Regione siciliana”.