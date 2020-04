Pronto Soccorso Marsala, interviene Gaspare Giacalone: “Si trovi subito una soluzione”

Anche il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone interviene a proposito della trasformazione del “Paolo Borsellino” in Covid Hospital. A riguardo, ha inviato una nota al Presidente della Regione, al Prefetto, al Direttore dell’ASP e al Direttore Sanitario dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, sottolineando come la stessa sia stata condivisa con tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, che hanno assicurato il proprio unanime supporto.

“Se da un lato si può comprendere che l’ospedale di Marsala sia stato scelto come centro Covid, dall’altro non possiamo lasciare scoperta di Pronto Soccorso un’area così vasta che comprende i territori di Marsala e Petrosino. Dobbiamo assicurare ai cittadini la possibilità di essere curati in caso di emergenza. Abbiamo anche proposto di valutare la possibilità di usare i locali del vecchio ospedale. Ma qualunque altra soluzione va bene purché abbiamo subito un Pronto Soccorso. E chiediamo anche che sia riattivato anche il Punto Nascite, chiuso lo scorso anno. Insomma, non vogliamo morire di coronavirus e nemmeno di altro!”