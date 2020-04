I panificatori marsalesi verso il collasso economico. La Cna: “Poche settimane ancora e abbasseremo le serrande”

Dopo i panificatori trapanesi monta la protesta degli operatori del settore di Marsala.

“Abbiamo diminuito del 70 % gli incassi – ci ha detto il presidente dei panificatori aderenti alla Cna lilybetana – . La gente preferisce acquistare la farina e fare il pane artigianalmente nelle proprie case. Capisco il momento difficilissimo che tutti stiamo attraversando. La gente si organizza come può. Quello che non riusciamo a capire è l’atteggiamento diffuso sui social, che mira a diffondere notizie infondate e false”.

I panificatori marsalesi si riferiscono a quanti asseriscono di avere acquistato il pane a prezzi maggiorati rispetto al periodo pre -coronavirus.

“Abbiamo mantenuto un atteggiamento responsabile non aumentando il prezzo del pane- ci ha detto Giuseppe Bonafede -, malgrado la farina ce la stanno vendendo a prezzi aumentati e con pagamento in contanti alla consegna. Non si giustifica questo aumento. Ci stanno vendendo la farina macinata lo scorso anno con un prezzo che all’improvviso è aumentato. Se a questo aggiungiamo la consistente diminuzione delle vendite al dettaglio, si capisce come tutti noi siamo sull’orlo della chiusura”.

Secondi Giuseppe Bonafede diverse panetterie marsalesi hanno un’ autonomia di poche settimane, poi si andrà incontro alla cessazione delle attività.

“Se poi si aggiunge che rispetto ad altre categorie gli aiuti del governo per il nostro settore sono irrisorie, si arriva subito alla conclusione – conclude il presidente dei panificatori marsalesi -. Gli affitti e le spese per luce o legna per panificare ci sono comunque. Si, hanno sospeso alcuni tributi, ma non basta, alcuni di noi dopo la ricorrenza della Pasqua, quindi tra poche settimane, chiuderanno l’attività”.