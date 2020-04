Marsala Factory trasforma il portale di eventi in donazione per l’ospedale “Borsellino”

In questo periodo di emergenza Coronavirus, la professionista marsalese Fiorella Bonifacio, ha deciso di convertire parte del sito di Marsala Factory, che solitamente informa sugli eventi artistici in Sicilia, a Roma e a Milano, in uno strumento per una raccolta fondi per l’acquisto di DPI e di respiratoripolmonari destinati all’ospedale di Marsala, convertito in Covid Hospital, e agli operatorisanitari della provincia che lavorano sforniti.

“Ringrazieremo tutti i donatori sul nostro sito e daremo visibilità, sullo stesso, a tutte le aziende donatrici in maniera proporzionale alla loro generosità”, c’è scritto sul sito.

Da qui è possibile fare una donazione:

https://www.gofundme.com/f/l039arte-schiaccia-il-coronavirus-a-marsala?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet