Coronavirus nel trapanese, situazione stabile. Venticinque i ricoverati, quattro in Terapia Intensiva

Stabile il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani. L’odierno aggiornamento dell’Asp di Trapani fa riferimento a 71 tamponi positivi, uno in meno di ieri (riferibile al decesso dell’anziano paziente ricoverato al Sant’Antonio Abate).

Questa la distribuzione territoriale dei “positivi” al tampone orofaringeo in provincia di Trapani:

Alcamo 13 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

Venticinque i soggetti ricoverati, distribuiti tra Trapani (12) e Marsala (13). Al Sant’Antonio, due pazienti si trovano in Terapia Intensiva, 10 al reparto Covid. Al “Paolo Borsellino”, 8 sono i pazienti al reparto Covid, 3 in Terapia Sub Intensiva e 2 in Terapia Intensiva.

Sale a 2, come detto, il numero dei decessi in provincia.

Dall’inizio dell’emergenza, i tamponi effettuati sono stati 1370.