Stampanti, assistenza e registratori di cassa con la Vitaggio srl

Il noleggio stampanti multifunzione

In un momento storico che sta coinvolgendo l’economia di tutto il mondo servono strumenti per ottimizzare al meglio il tempo produttivo e riprendere il vantaggio perduto .

La soluzione del noleggio di un sistema multifunzionale aiuta a non fermare la produzione di un ufficio per colpa della tecnologia.

Noleggiando fino al 30 Aprile 2020 una stampante multifunzione, la Vitaggio srl omaggia N°40.000 stampe e copie oltre le scansioni che sono completamente gratis.

Il noleggio comprende:

• Installazione e configurazione

uno staff altamente specializzato provvederà alla consegna, all’installazione ed alla configurazione della multifunzione.

• Consumabili inclusi

I prodotti di consumo sono inclusi per tutta la durata del contratto.

• Assistenza tecnica specializzata

tecnici a disposizione in caso di guasto, senza nessun costo aggiuntivo.



Inoltre le stampanti multifunzione di Vitaggio Srl garantiscono:

– Affidabilità

– Bassi costi di copia e stampa

– Ottimizzazione del flusso documentale dell’ufficio

– Semplicità di utilizzo

– Sicurezza dei dati

Per maggiori informazioni, per conoscere tutti i prodotti presenti nel listino o per una consulenza gratuita sulla scelta della Multifunzione più adatta alle tue esigenze professionali, chiamare il numero 0923 953983 o utilizzare l’apposito Modulo di Contatto.

L’assistenza tecnica

Inoltre la Vitaggio Srl per emergenze di tecnologia è reperibile e riusce a consegnare a domicilio.

Possibile chiedere quotazioni di quello che è di Vostro interesse e sarà fatto preventivo dettagliato.

Il registratore telematico

Quando l’emergenza Coronavirus finirà sarai pronto a fare impresa?

Possibile prenotare subito il tuo nuovo registratore telematico in grado di trasmettere i corrispettivi direttamente all’agenzia delle entrate. La consegna avverrà quando concordato.