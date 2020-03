Marsala Covid Hospital, Milazzo critica: “Mi sarei aspettata una maggiore difesa del nostro presidio”

Anche l’ex deputata regionale del Pd Antonella Milazzo interviene sulla vicenda dell’ospedale “di Marsala. “Sono molto preoccupata per il futuro del P.O. Borsellino. Non entro nel merito di scelte tecniche e non posso dire se individuare il Borsellino come Covid Hospital sia stata l’opzione migliore; non posso però non notare che, in altre regioni, in poche settimane, si sono creati dal nulla padiglioni nuovi, senza smantellare l’esistente. Credo che , peraltro, il nostro territorio avesse spazi ed edifici immediatamente utilizzabili per allocare i nuovi reparti. Purtroppo, ancora una volta, ci distinguiamo per inefficienza”.

Aggiunge ancora la Milazzo: “Ricordo bene la battaglia politica e la giusta pressione popolare che hanno accompagnato l’approvazione della rete ospedaliera nel 2016/17. Credo che, in quel frangente, la nostra città abbia ottenuto il massimo, tenuto conto delle condizioni date. Il mio più grande timore adesso è che non riavremo indietro quel che a fatica avevamo conquistato. Rimettere in piedi una struttura, che abbia le necessarie professionalità e torni a riscuotere la fiducia dei cittadini, è un lavoro che richiede tempi lunghi: la credibilità dell’ospedale andrà ricostruita da zero.

Temo che, alla fine di questa emergenza, ci troveremo con una scatola vuota, con il “regalo-beffa” di un po’ di respiratori polmonari in più che, facendo gli opportuni scongiuri, ci auguriamo non serviranno mai più. Su tutto questo mi sarei aspettata certo una maggiore difesa del nostro presidio”.