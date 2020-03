Con l’Antica Macelleria Laudicina anche il servizio a domicilio

A Marsala in via Sibilla n°7 c’è l’Antica Macelleria Laudicina. Un connubio fra tradizione e innovazione, con carni scelte con professionalità. In questo periodo, rispettando quanto stabilito per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la macelleria è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:30 (mercoledì solo mattina). Inoltre, proprio per venire incontro alle esigenze del momento, effettua il servizio a domicilio.