Nei comuni della Provincia bandiere a mezz’asta per le 11mila vittime del Coronavirus

Per onorare le vittime del contagio che non hanno potuto avere una degna cerimonia funebre, la Prefettura di Trapani ha invitato i Comuni ad esporre le bandiere a mezz’asta. Il sindaco Alberto Di Girolamo: “Anche Marsala ricorda le oltre 11 mila vittime dell’epidemia, tra cui migliaia di anziani e moltissimi operatori sanitari. Un momento di raccoglimento, quindi, anche per darci sostegno reciproco e guardare al futuro con speranza”.

Questo invece quanto accaduto al Municipio di Petrosino per onorare le vittime: https://www.facebook.com/100008802003656/videos/2256493204654058/