Trading CFD: nuova frontiera degli investimenti

Il trading online è un’attività che sta riscuotendo un gran successo, in quanto ha reso i mercati accessibili a qualsiasi ora del giorno e, di conseguenza, ognuno può speculare sul Web nei momenti della giornata che preferisce.

Si tratta di una possibilità di investimento innovativa e concretamente proficua se si seguono le mosse giuste. Ma come fare se si è principianti e si hanno zero conoscenze del settore finanziario? Non bisogna preoccuparsi di questo, poiché online circola una vasta gamma di informazioni e dritte per svolgere un’attività di trading seria e professionale anche se si parte da zero.

Prima di tutto, è più che consigliato iniziare da una guida al trading di CFD online, in modo da avere un’infarinatura generale di ciò che, poi, sarà quest’attività da un punto di vista pratico. Con il giusto impegno e le basi necessarie, è possibile imparare a gestire anche un’attività tecnica come questa.

Trading online: cosa sono i CFD?

I CFD (Contracts For Difference) sono semplicemente degli strumenti finanziari derivati che replicano l’andamento dei prezzi di qualsiasi tipologia di asset. Ciò implica l’opportunità di puntare su un asset senza acquistarlo direttamente, in modo da avere una doppia probabilità di ricavo.

In termini semplici, grazie alla vendita allo scoperto, con i CFD è possibile ottenere rendimenti anche se il mercato ribassa. In più, operare con CFD significa accedere ai vari mercati finanziari e speculare su una vasta gamma di asset senza dover pagare commissioni o costi di gestione.

In realtà, l’unica cifra da dover pagare per i trader è lo spread, unica fonte di entrata per i broker. Si tratta di una commissione piuttosto gestibile poiché è il divario tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un asset.

Naturalmente, è una somma che non intacca in alcun modo il capitale investito, e per tale ragione, appare molto più conveniente che dover pagare commissioni su ogni transazione da eseguire.

In effetti, utilizzare una piattaforma di trading CFD consente anche a coloro che dispongono di capitali esigui di operare online: dai 10 ai 250 euro si ha l’opportunità di investire sugli asset che si preferiscono. Alcuni esperti consiglia, per avere un maggior margine di manovra sugli investimenti eseguiti, di iniziare con almeno 250 euro.

Trading online: da dove iniziare?

Per accedere ai mercati finanziari è necessario servirsi di un intermediario, cioè un broker che propone una piattaforma elaborata esclusivamente per negoziare online nella maniera più rapida ed efficiente possibile.

Si tratta di una scelta fondamentale in quanto i risultati della propria attività dipendono anche dalla serietà e dall’efficienza del broker scelto.

Per evitare truffe (purtroppo frequenti) e spiacevoli sorprese, bisogna selezionare solo broker legalmente autorizzati ad operare, poiché dispongono delle certificazioni necessarie che ne attestano la serietà e l’affidabilità. Per verificare ciò, basterà consultare il sito Web dell’ente e controllare il numero di licenza della piattaforma scelta.

Si consiglia di optare per broker regolamentati ESMA, cioè che rispettano le normative europee, in quanto appaiono più restrittive e, di conseguenza, più vantaggiose per la sicurezza dei traders.

La scelta della piattaforma non è legata solo a questo, in quanto spesso broker regolamentati non offrono servizi di qualità. Ogni trader dovrà selezionare il network di trading adatto alle proprie esigenze e, soprattutto, adatto alle proprie capacità operative.

In tal caso, per i meno esperti sarebbe meglio scegliere una piattaforma che permette di iniziare con un conto demo gratuito ed illimitato, oppure che offre una sezione di supporto didattico. La teoria e la pratica, nel trading online, vanno di pari passo: non bisogna sottovalutare l’importanza di conoscere termini tecnici e le strategie più giuste da applicare al proprio piano d’investimenti.

In conclusione

Il trading online è un’attività finanziaria che, ormai, risulta alla portata di chiunque sia concretamente interessato.

I CFD sono strumenti complessi da utilizzare e ma non richiedono esorbitanti cifre da cui cominciare. Proprio per questo, i risultati saranno raggiungibili solo da coloro che si impegnano e studiano costantemente per formulare strategie adatte alla situazione di mercato.