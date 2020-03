Ministro Boccia: “Verrà prorogata la scadenza del 3 aprile. Ritorno sarà graduale”

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha fatto il punto della situazione in merito alle misure contenitive istituite dal governo per contrastare l’emergenza coronavirus, durante un’intervista su Sky TG24.

“Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un’istruttoria che fa la comunità scientifica – afferma il ministro -. “Voglio dirlo a chi dice di aver fretta, prima mettiamo in sicurezza la sanità e le terapie intensive triplicandole, poi lentamente, ripartendo da alcune attività produttive, riaccendiamo un interruttore per volta. Poi toccherà anche alla popolazione e non escludo che gli scaglioni anagrafici possano essere un metodo”.

Si parla di arrivare al 18 aprile e poi pian piano di riaprire le attività, per ultimi pub, bar e discoteche. Questo sperando che i contagi arriveranno in tutta Italia all’1%.