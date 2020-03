A Marsala 60enne trasportato in ospedale, negativo al tampone Covid-19

ore 20.40: L’uomo, portato via dal 118 in via Struppa, in zona Tribunale, è tornato a casa nel giro di poco. All’ospedale “Paolo Borsellino” gli è stato fatto il tampone ed è risultato negativo.

Ancora una domenica di lavoro per i soccorritori del 118 di Marsala, chiamati a un intervento in una via del centro cittadino per un sospetto caso di Coronavirus. La segnalazione riguarda un 60enne lilybetano, che pare presentasse i sintomi tipici di un probabile contagio da Covid-19. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Preoccupazione tra i residenti in zona, che hanno assistito dalle finestre e dai balconi delle proprie abitazioni alle operazioni del personale del 118. Uno di loro ha anche inviato alcune foto alla nostra redazione. Per tutelare la privacy del paziente, pubblichiamo quella che rende l’area di riferimento meno riconoscibile.

Presso il nosocomio lilybetano, da ieri a tutti gli effetti Covid Hospital, il 60enne sarà sottoposto alla procedura del tampone orofaringeo. Successivamente verrà ricostruito l’eventuale percorso epidemiologico.

Fino a ieri erano 8 i casi di positività riscontrati a Marsala. Va detto, però, che si è in attesa degli esiti di altri tamponi.