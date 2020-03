Basket: stagione conclusa per la NPMarsala. Coach Grillo ringrazia gli atleti con una lettera

Il Presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Giovanni Petrucci con una lettera inviata a tutte le società sportive e ai comitati regionali, comunica che dopo l’ultima riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato i pareri del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per tutte le attività organizzata dai comitati regionali.

La Nuova Pallacanestro Marsala, preso atto della decisione del Presidente Petrucci, ringrazia tutti gli atleti e lo fa con una lettera di coach Peppe Grillo. Eccola di seguito:

Quest’anno ho avuto il piacere di allenare un roster di ragazzi che fin dal primo giorno hanno dimostrato di avere voglia di giocare per sfidare se stessi ma soprattutto per raggiungere degli obiettivi significativi. La parte iniziale del campionato è stata caratterizzata da un susseguirsi di imprevisti che hanno reso ancora più ostacolato il raggiungimento dei nostri scopi ma, di conseguenza, anche più avvincente! Per uscire da questa crisi bisognava essere uniti più che mai, dentro e fuori del campo, e così ci siamo rimboccati le maniche! Ogni settimana, per allietare i nostri animi, ci siamo goduti parte della serata gustandoci una pizza tutti insieme, dopo un allenamento intenso ma producente. Da qui siamo riusciti a cambiare l’atmosfera della squadra; stringendo il rapporto fra di noi siamo stati capaci di creare un’intesa tale da renderci ancora più producenti in campo. È stato bello vedervi in campo “sbucciarvi” le ginocchia per recuperare una palla, aiutarsi a vicenda ed evitare atteggiamenti egoisti. Semplicemente avete capito che l’unica soluzione per vincere era studiare insieme la situazione e agire di conseguenza: l’impegno costante ci ha portati a vincere le prime partite e ad aumentare la nostra fame settimanale, non solo per le pizze, ma anche per la sudata vittoria. Giunti all’ultima partita della regolar season, potevamo toglierci l’ultima soddisfazione di conquistare la seconda posizione e quindi affrontare i play off da protagonisti. Ma purtroppo, la situazione che oggi noi tutti ci troviamo a vivere ci ha costretti a fermare il campionato che altrimenti sarebbe stato condotto senza la stessa energia di prima. Questo tempo trascorso a casa deve portare, non solo noi come squadra ma anche ogni singola persona, a riflettere sul valore delle nostre attività quotidiane e ad alimentarne di più la passione per queste. Pertanto, ci rivediamo una volta tornato tutto alla normalità, per riprendere il gioco e continuare a lottare con più carica ed energia di prima per sudare la maglia bianco-azzurra… e continuare a goderci la nostra pizza settimanale!