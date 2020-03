Il Video del Clan Fuoco Cassiopea Gruppo Scout Marsala 2: “Donate”

Il Clan Fuoco Cassiopea del Gruppo Scout Marsala 2 lascia a tutti i suoi concittadini e non solo, un messaggio di coraggio per il difficile periodo che il Paese sta attraversando con l’emergenza Coronavirus, ricordando che – quando si va a fare la spesa – anche un piccolo gesto, un piccolo dono, è una grande cosa per chi ha bisogno o per chi, in questo periodo, non riesce a guadagnare o non ha più un lavoro. Per donare basta contattare una Parrocchia o le associazioni di volontariato. E’ semplice.

