Coronavirus, positivo un bambino marsalese. E’ ricoverato a Palermo

La comunità marsalese vive ore di ansia per le sorti di un bambino di tre anni, risultato positivo al tampone Covid-19. Il piccolo, originario di una contrada della periferia lilybetana, era stato trasferito mercoledì a Palermo, presso l’ospedale “Di Cristina”. Dopo una visita generale è stato sottoposto ad un esame radiologico per poi passare al reparto malattie infettive pediatriche in attesa del test per il Coronavirus. Nessun risultato al primo tampone, negativo il secondo, al terzo è stata accertata la positività al Coronavirus per il bimbo, le cui condizioni appaiono discrete, sebbene venga tenuto sotto stretta osservazione per verificare l’evoluzione del quadro clinico. I tamponi verranno adesso eseguiti anche a due infermieri e un medico del reparto di cardiologia pediatrica entrati in contatto con lui. Si tratta del quarto giovanissimo paziente Covid-19 arrivato a Palermo.