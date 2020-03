Mattarella, nel fuorionda tutta la sua umanità: “eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io” – IL VIDEO

“Per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del Quirinale per il fuorionda andato erroneamente in onda su facebook, prima del discorso alla nazione. Il video è diventato subito virale. A colpire chi popola i social è stata l’umanità del Presidente e la cortesia con cui si è rivolto ai suoi collaboratori.