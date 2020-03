Marsala: Arcobaleno, Casa di Venere e Caritas in aiuto dei più bisognosi

L’associazione Arcobaleno di Marsala ha “adottato” fino a questo momento 15 famiglie bisognose che a loro volta vengo al centro di raccolta provisorio dell’associazione ogni 15 giorni; ovvero divisi a settimana, ogni venerdì, i volontari ricevono 8 famiglie alla volta per appuntamento per evitare assembramenti finché l’emergenza non finisce.

Per chi vuole donare, ecco cosa serve:

alimenti per l’infanzia (ci sono 3 bambini al di sotto di 16 mesi)

tonno in scatola

sughi e pelati

olio d’oliva

riso

legumi (vari in lattina)

biscotti

pasta

pannolini

latte (lunga conservazione)

Contatti al: 392.5244956

“Ringraziamo il Centro Antiviolenza ‘La Casa Di Venere’ di Marsala

per aver donato 230 euro per acquistare gli alimenti di prima necessità”, affermano da Arcobaleno.

Invece la Caritas – Mensa fraterna “G. La Pira” dello Stadio, ha attivato ogni giovedì alle ore 10 la distribuzione di pacchi spesa. Contattare Aniello.