La Ministra Azzolina: “Non sappiamo se si tornerà a scuola”

Non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale sulla ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici. La Ministra Lucia Azzolina ha infatti precisato durante un’informativa al Senato che resta in campo il termine del 3 aprile, dopo di che “Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno”. Una dichiarazione sibillina, che lascia intendere come sia da considerare assolutamente fondata anche l’ipotesi di non far tornare gli studenti in aula per la conclusione dell’anno scolastico e di proseguire con la Didattica a distanza, che dopo le incertezze iniziali sta prendendo piede un po’ in tutto il Paese.

Le principali novità riguarderanno gli esami di maturità, che si terranno con una commissione interamente formata da membri interni, integrati da un presidente esterno.

La Azzolina ha inoltre confermato che l’anno scolastico resterà valido, in deroga alla normativa che prevede il numero minimo di 200 giorni di lezione.