Poesie in quarantena #7/Eugenio Montale

Piove

Piove. È uno stillicidio

senza tonfi

di motorette o strilli

di bambini.



Piove

da un cielo che non ha

nuvole.

Piove

sul nulla che si fa

in queste ore di sciopero

generale.



Piove

sulla tua tomba

a San Felice

a Ema

e la terra non trema

perché non c’è terremoto

né guerra.



Piove

non sulla favola bella

di lontane stagioni,

ma sulla cartella

esattoriale,

piove sugli ossi di seppia

e sulla greppia nazionale.



Piove

sulla Gazzetta Ufficiale

qui dal balcone aperto,

piove sul Parlamento,

piove su via Solferino,

piove senza che il vento

smuova le carte.



Piove

in assenza di Ermione

se Dio vuole,

piove perché l’assenza

è universale

e se la terra non trema

è perché Arcetri a lei

non l’ha ordinato.



Piove sui nuovi epistèmi

del primate a due piedi,

sull’uomo indiato, sul cielo

ominizzato, sul ceffo

dei teologi in tuta

o paludati,

piove sul progresso

della contestazione,

piove sui work in regress,

piove

sui cipressi malati

del cimitero, sgocciola

sulla pubblica opinione.



Piove ma dove appari

non è acqua né atmosfera,

piove perché se non sei

è solo la mancanza

e può affogare.

Eugenio Montale, Satura, Mondadori, 1971