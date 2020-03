Coronavirus nel trapanese: 48 i tamponi positivi, salgono a 22 i ricoveri ospedalieri

Come preannunciato dagli aggiornamenti regionali, sono 6 in più di ieri i tamponi positivi in provincia di Trapani. Sale infatti a 48 il numero complessivo dei contagi nel trapanese, come confermato anche dall’Asp, che nel pomeriggio ha diramato la propria nota quotidiana.

Sale anche il numero dei ricoverati, che passa a 22, mentre 26 soggetti si trovano in isolamento domiciliare. I ricoveri sono distribuiti tra l’ospedale Sant’Antonio Abate (12, di cui 5 in Terapia Intensiva e 7 al reparto Covid) e 10 al “Paolo Borsellino” di Marsala (2 in Terapia Intensiva, 8 al reparto Covid).



Questa la ripartizione territoriale dei tamponi positivi: Alcamo 10; Castelvetrano 2; Erice 1; Valderice 1; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 8

In totale sono stati effettuati in provincia di Trapani 668 tamponi.