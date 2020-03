Musumeci infuriato: “a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate”

E’ da poco passata la mezzanotte di lunedì 23 marzo quando il Presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, con un post su facebook dai toni molti duri denuncia che stanno sbarcando dalla Calabria parecchie persone. Molto contrariato e per niente formale, ecco il post che ha condiviso sui social:

Mi segnalano appena adesso che a #Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello!