Da oggi su ItacanotizieTv le repliche di STANNOTUTTIBENE. La prima con Don Giacomo Putaggio

Avevamo preannunciato da queste pagine il ritorno in primavera del web-format STANNOTUTTIBENE, le “chiacchierate” in macchina con ospiti che raccontano in qualche modo il territorio. Non possiamo registrare le nuove puntate, ma almeno proviamo a tenervi compagnia con le repliche. La prima puntata che ricondividiamo con voi è quella che ha ospitato Don Giacomo Putaggio, con il quale abbiamo parlato di chiesa, del Papa, dei famosi “listini” per i sacramenti e di tanto altro. A fine puntata anche il primo esperimento di karaoke religioso.

Ecco la puntata: