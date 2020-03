Dati Coronavirus 22 marzo: calo di positivi e deceduti rispetto a ieri, c’è aumento di guariti

Angelo Borrello ha fornito i nuovi dati sull’emergenza Coronavirus aggiornati ad oggi, 22 marzo. In conferenza stampa ha specificato che sono complessivamente 46.638 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.957 positivi. Delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 19.846 sono ricoverati in ospedale, 3.009 in terapia intensiva, 23.783 in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 59.138.

Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di ieri. Calano lievemente rispetto a ieri le vittime del coronavirus, in una giornata si contano 651 morti e il numero complessivo è di 5.476.

“I numeri di oggi sono in calo rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi dati in controtendenza possano essere confermati nei prossimi giorni, ma non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare con le misure adottate e rispettare le indicazioni del provvedimento del governo – ha fatto sapere Borrelli -. Oggi abbiamo registrato 12 colleghi risultati positivi al coronavirus, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure e a sanificare gli ambienti. Ringrazio tutti gli uomini della Protezione civile, sono quasi 2 mesi che siamo qua a gestire l’emergenza. I colleghi risultati positivi continuano a lavorare da remoto, questa struttura continuerà a gestire l’emergenza”.

Poi un segno positivo arriva dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, presente assieme al capo della Protezione Civile alla conferenza stampa: “Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi né sopravvalutare una tendenza ma è un segnale che arriva a quella che comincia ad avvicinarsi come una distanza temporale rispetto alla quale ci aspettiamo di vedere segni tangibili di misure di contenimento intraprese“.